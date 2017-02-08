Хиллари Клинтон начала писать книгу о выборах президента

Хиллари Клинтон. Фото: Reuters/Scanpix

Бывшая госсекректарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон анонсировала выход сборника эссе, в котором коснется прошедшей избирательной кампании.

Выход книги запланирован на осень этого года. Книгу выпустит издательский дом Simon & Schuster, уже опубликовавший предыдущие шесть ее литературных работ, передает Би-би-си.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, эссе вдохновлены "любимыми цитатами" женщины-политика.

Помимо этого, Simon & Schuster переиздаст новым тиражом первую книгу Клинтон "Для этого нужна деревня", увидевшую свет в 1996 году. Переиздание будет содержать ряд новых картинок и будет нацелено на молодежь.