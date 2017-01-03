Два черных ящика разбившегося Ту-154 начали поднимать на поверхность

Жители Сочи приносят цветы к побережью Черного моря. Фото: AFP/Scanpix

Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи извлекают из-под воды два бортовых самописца самолета, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне", - сказал источник Интерфаксу.

По его словам, состояние черных ящиков, которые были обследованы с помощью технических средств, - приемлемое, они подлежат расшифровке.

"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца. Он уже передан на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву.

"Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны", – приводит слова Соколова Интерфакс.

Информация, что радары обнаружили и другие черные ящики, проверяется, добавил он.

По его словам, обнаруженный накопитель информации был параметрическим и фиксировал основные параметры работы воздушного судна, вплоть до его разрушения, поэтому информация с него будет очень важна для дальнейшего расследования.

"В рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива, версия теракта не рассматривается как основная", – отметил Максим Соколов. – Сейчас какие-либо выводы делать преждевременно".

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь "Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Поисковым группам удалось обнаружить на месте тела 16 погибших, их также доставляют в Москву для опознания.

В качестве приоритетных версий катастрофы рассматривают попадание постороннего предмета в двигатели, ошибку пилотов или неисправность.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи, где он совершал дозаправку. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.