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"Интерфакс": версию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетной

Жители Сочи приносят цветы к побережью Черного моря. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 09:10 Обновлено 19:33
Рубрика: За рубежом

Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все черные ящики разбившегося лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. После предварительного анализа записей черного ящика эксперты приоритетной называют версию об ошибке пилотирования.

"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", - сказал источник Интерфаксу.

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи. Выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщил Интерфаксу во вторник осведомленный источник.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что пока какие-либо выводы о причинах катастрофы делать преждевременно. "В рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива", - отметил министр, добавив, что версия теракта также рассматривается, но не является основной.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь "Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Поисковым группам удалось обнаружить на месте тела 16 погибших, их также доставляют в Москву для опознания.

В качестве приоритетных версий катастрофы рассматривают попадание постороннего предмета в двигатели, ошибку пилотов или неисправность.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи, где он совершал дозаправку. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.

Сергей Михайлов
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