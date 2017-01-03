Минтранс России: началась расшифровка "черного ящика" Ту-154

Жители Сочи приносят цветы к побережью Черного моря. Фото: AFP/Scanpix

Специалисты приступают к расшифровке "черного ящика" разбившегося самолета Ту-154, заявил глава Минтранса Максим Соколов. Ночью во время поисковой операции был обнаружен основной самописец с разбившегося самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии.

"Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны", – приводит слова Соколова Интерфакс.

Информация, что радары обнаружили и другие "черные ящики", проверяется, добавил он.

По его словам, обнаруженный накопитель информации был параметрическим и фиксировал основные параметры работы воздушного судна, вплоть до его разрушения, поэтому информация с него будет очень важна для дальнейшего расследования.

"В рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива, версия теракта не рассматривается как основная", – отметил Максим Соколов. – Сейчас какие-либо выводы делать преждевременно".

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь "Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Поисковым группам удалось обнаружить на месте тела 16 погибших, их также доставляют в Москву для опознания.

В качестве приоритетных версий катастрофы рассматривают попадание постороннего предмета в двигатели, ошибку пилотов или неисправность.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников российских федеральных телевизионных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова.