На поверхность подняты все три бортовых самописца разбившегося под Сочи Ту-154

Жители Сочи приносят цветы к побережью Черного моря. Фото: AFP/Scanpix

Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все черные ящики разбившегося лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", - сказал источник Интерфаксу.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что пока какие-либо выводы о причинах катастрофы делать преждевременно. "В рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива", - отметил министр, добавив, что версия теракта также рассматривается, но не является основной.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь "Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Поисковым группам удалось обнаружить на месте тела 16 погибших, их также доставляют в Москву для опознания.

В качестве приоритетных версий катастрофы рассматривают попадание постороннего предмета в двигатели, ошибку пилотов или неисправность.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи, где он совершал дозаправку. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.