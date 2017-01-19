Трамп заявил, что разведка признала доклад о российском компромате ложью и выдумкой

Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции Фото: ABC News

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная разведка США считает опубликованный в СМИ доклад, в котором рассказывается о якобы имеющемся у России компромате на него, ложью и выдумкой.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter в четверг, 12 января. По словам Трампа, глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер позвонил ему по телефону с осуждением этого доклада.

Ранее и сам Клэппер сообщил журналистам, что обсудил эту тему с Трампом, сообщила Русская служба Би-би-си. Однако в официальном заявлении главы Национальной разведки США, в котором он пересказал беседу с избранным президентом, столь категоричных выражений не было.

В заявлении Клэппера говорилось, что он сомневается в причастности разведслужб к подготовке и публикации доклада. Он признавал, что у его ведомства нет оснований доверять приведенной в документе информации, но прямо не называл его ложью.

Ранее Трамп заявил, что разведслужбам не следовало допускать "утечку" этих "фейковых новостей", и назвал их публикацию "последним нападением" на него, сравнив такие методы с фашистской Германией. Позднее на своей пресс-конференции в среду он повторил это сравнение. Он также назвал все утверждения о любых его связях с Россией не соответствующими действительности.

Скандал разразился после того, как телекомпания CNN сообщила, что разведслужбы США проинформировали Трампа об этом докладе, в котором идет речь о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США. После этого веб-сайт Buzzfeed опубликовал полный текст 35-страничного документа, состоящий из серии неподписанных меморандумов

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Тем не менее он быстро разошелся по другим СМИ. Позднее выяснилось, что документ циркулировал в Вашингтоне уже не первый месяц, но никто не решался его опубликовать из-за невозможности подтвердить информацию в докладе.

В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что автором документа является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который сейчас возглавляет лондонскую фирму Orbis Business Intelligence, занимающуюся частным сыском. Также сообщается, что доклад был составлен по заказу политических оппонентов Трампа. По данным Би-би-си, Стил передал документ независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа.

Кроме того, Стил разработал план о распространении документа среди официальных лиц в Европе и США, включая ФБР. После его публикации сенатор Джон Маккейн сообщил, что в конце декабря передал доклад в ФБР, поскольку не мог самостоятельно оценить правдивость изложенной в нем информации, сообщило издание The Hill.

Стил не ответил на просьбу о комментарии, а затем и вовсе скрылся в неизвестном направлении. По данным Би-би-си, еще до того, как его имя появилось в СМИ, бывший разведчик уехал из дома, оставив своих кошек на попечение соседям.