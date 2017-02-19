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Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии

Лидер КНДР Ким Чен Ын следит за запуском ракеты. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 11:14
Рубрика: За рубежом

Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это первое испытание в 2017 году.

Министерство обороны Южной Кореи сообщает, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря, достигнув в апогее высоты в 500 километров, передает в воскресенье Би-би-си.

Южнокорейские военные предполагают, что это могла быть баллистическая ракета "Родон" ("Нодон") среднего радиуса действия.

Запуск произошел в примерно в час ночи по восточноевропейскому времени с виабазы в провинции Пхёнан-Пукто на западе Корейского полустрова.

Это первый пуск с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и он произошел во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абе.

Выступая на совместно йпресс-конференции Дональд Трамп осудил ракетный пуск и поддержал японского премьера. "Америка поддерживает Японию, это великий союзник, спопроцентно", - сказал Трамп.

Абе, в свою очередь, назвал пуск "недопустимым". Премьер добавил, что во время разговора с Трампом тот заверил его в своем стремлении еще больше украпить альянс двух стран.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января сообщал, что Пхеньян вступил в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

Сергей Михайлов
Редактор

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