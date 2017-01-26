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В Италии лавина накрыла отель в горах, есть погибшие

Фото: Спасательный департамент Италии.
Cегодня 07:56 Обновлено 10:59
Рубрика: За рубежом

Снежная лавина накрыла в среду небольшую гостиницу в центральной Италии на высоте 1200 метров над уровнем моря. По словам спасателей, на месте обнаружены тела погибших.

Спасатели обнаружили много погибших внутри отеля Rigopiano di Farindola, заваленного снежной лавиной. Об этом в четверг, 19 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ANSA.

Как заявил агентству один из руководителей спасателей Антонио Крочетта, на месте трагедии обнаружено "много погибших". Точное число жертв на данный момент не называется, ранее сообщалось, что на момент происшествия внутри помещения находились приблизительно 30 человек.

Прибывшие на место спасатели ранее оказали помощь двум пострадавшим, которые в момент трагедии находились вне помещения и стали очевидцами происшествия. Ранее сообщалось, что постояльцам злополучной гостиницы удалось отправить отчаянное сообщение - "Помогите, мы умираем от холода".

Лавина сошла вечером 18 января и, вероятнее всего, была вызвана мощными подземными толчками, произошедшими в среду утром в центральной Италии. Ситуация в затронутой стихией зоне осложняется непогодой - в горных районах центральных Апеннин на протяжении уже нескольких суток не прекращается снегопад. Спасателям пришлось добираться до отеля в горах на лыжах, это заняло несколько часов.

Сообщается, что в непосредственной близости от структуры, которая частично обвалилась, а частично находится под снегом, пытаются приземлиться вертолеты служб спасения.

Ранее синоптики предупреждали об опасности схода лавин, в частности, в соседней области Марке.

Ирина Киреева
Редактор

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