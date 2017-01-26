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В центральной Италии лавина накрыла отель

Во многих районах центральной Италии снежный покров достигает одного-двух метров. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:56
Рубрика: За рубежом

Снежная лавина накрыла в среду небольшую гостиницу в центральной Италии. В здании могут находиться до 20 человек.

Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центральной Италии. Небольшой горный отель Rigopiano di Farindola оказался полностью накрыт снегом, передает ТАСС.

"Помогите, мы умираем от холода", – такое сообщение удалось отправить постояльцам злополучной гостиницы. Ранее сообщалось, что телефоны гостей и сотрудников отеля не отвечают.

По последним данным, в здании оказались заблокированы более 20 человек, двое из них дети. Часть строения оказалась разрушена лавиной.

Спасатели из-за погодных условий не могут применять специальную технику и пробуют достичь на лыжах отдаленной гостиницы в горах, находящейся на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. В данный момент во многих районах центральной Италии мощный снежный покров достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Около 150 000 человек остаются без электричества.

Ирина Киреева
Редактор

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