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Польша потребовала от Киева расследовать вандализм на польском военном кладбище

Польское военное кладбище на Украине пострадало от рук вандалов. Фото: gordonua.com
Cегодня 20:57
Рубрика: За рубежом

Посольство Польши в Киеве направило в МИД Украины ноту с требованием расследовать факты вандализма на польском военном кладбище в поселке Быковня под Киевом.

Как сообщила в сети микроблогов Twitter пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, Варшава "потребовала от украинских властей объяснений в связи с фактом вандализма на польском кладбище" и установления лиц, совершивших это преступление, сообщила в среду, 25 января, Русская служба Би-би-си.

Сообщается, что полиция Украины уже возбудила уголовное дело по факту вандализма.

Инцидент в поселке Быковня произошел в ночь на 25 января. Неизвестные расписали красной краской несколько памятников на кладбище жертв тоталитаризма в Быковне, а также попытались разгромить вход на польское военное кладбище.

"В украинской и польской частях кладбища неизвестные нанесли надписи красной краской. В польской части написали "СС Галичина", а в украинской — ОУН-УПА и нецензурные слова. Была также попытка разрушить ломом вход в польскую часть кладбища. Одна колонна наклонена, другая — не повреждена", - рассказал польскому радио директор Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" Богдан Биляшевский.

На польском военном кладбище в Быковне в братских могилах захоронено почти 3,5 тысячи поляков - жертв Катынского расстрела в 1940 году.

В общей сложности на военном кладбище в поселке Быковня под Киевом захоронено более 100 тысяч жертв сталинских репрессий.

Дивизия СС "Галичина" была сформирована в апреле 1943 года германскими оккупационными властями из добровольцев на Украине.

"Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия" (ОУН - УПА) также сотрудничала с фашистской Германией. Ее ветераны требуют, чтобы их признали одной из сторон, воевавших в ходе Второй мировой войны, и настаивают, что сражались за независимость Украины — как против гитлеровских, так и против советских войск.

Противники такого подхода обвиняют членов ОУН-УПА в военных преступлениях и настаивают, что те сотрудничали с немецкими оккупантами. В частности, Украинская повстанческая армия в 1943 году занималась массовым уничтожением этнического польского гражданского населения на территории Волыни, до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши (т. н. Волынская резня). Верхняя палата польского Сейма квалифицировала Волынскую резню как геноцид.

Андрей Крашевский
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