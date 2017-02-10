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В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле

Video
Антон Алексеев
Cегодня 21:32
Рубрика: За рубежом

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, согласно которому в России может появиться платный въезд в ряд городов для тех, кто в них не проживает. Цель нововведения - наполнить городские бюджеты и разгрузить дороги. Автовладельцы ожидаемо недовольны перспективой новых расходов, но главное - молчанием властей на эту тему, передает "Актуальная камера".

Население Москвы и Московской области составляет около 25 миллионов человек, причем жители Подмосковья регулярно приезжают в столицу на личном транспорте.

Введение платы за въезд в города означает для жителей Подмосковья, работающих в столице, необходимость закладывать в свой семейный бюджет дополнительные расходы. А таких людей, между прочим, как минимум пять миллионов.

Москвичи также любят свои автомобили - каждый месяц в городе становится на 120 000 личных автомобилей больше. Дорог для них банально не хватает.

"В таких объемах дорожное строительство действительно невозможно. И приходится применять какие-то определенные ограничивающие меры, которые способны увеличить пропускную способность тех улиц, которые есть сейчас в городе", - пояснил замдиректора Центра организации дорожного движения Александр Поляков.

Одним из вариантов ограничения количества машин как раз и является платный въезд в город для тех, кто в нем не проживает. Но мера эта вряд ли будет популярна.

"Еще больше будет происходить расслоение на бедных и богатых. Зачем это надо?", - спрашивает муниципальный депутат района "Басманный" Евгений Будник.

Власти от конкретного разговора уходят.

"В Центре организации дорожного движения такой вопрос не поднимается и не рассматривается", - отвечает Поляков.

Но такой ответ не устраивает ни столичных, ни подмосковных автовладельцев.

"Представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) говорят "да нет, что вы, мы не собираемся вводить платный въезд". При этом закон уже принимается, мы с вами на пресс-конференции, мы это обсуждаем. Но все говорят "нет-нет, ничего не происходит". То есть, у всех глаза закрыты. Люди у нас в стране абсолютно ничего не понимают", - считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Если закон будет принят, то въезд в ряд городов, и в первую очередь в Москву, может стать платным уже со следующего года.

Надежда Берсенёва
Редактор

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