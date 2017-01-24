Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Майами

Полиция оцепила место инцидента. Фото: Deccan Chronicle

Во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в американском Майами произошла стрельба, в результате которой пострадали восемь человек, в том числе трое подростков.

Инцидент произошел в парке, во время стрельбы на месте происшествия возникла паника, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

Огнестрельные ранения получили шесть человек, среди которых трое подростков. Все они были госпитализированы.

Еще двое несовершеннолетних отделались легкими царапинами и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Спустя полтора часа после происшествия полиция сообщила о задержании двух подозреваемых. На месте инцидента найдены два пистолета. Начато расследование.