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Опрос: большинство европейцев выступают за запрет иммиграции из мусульманских стран

Мусульманки. Иллюстративное фото. Scanpix/RIA Novosti
Cегодня 13:44
Рубрика: За рубежом

В Европе 55% населения выступают за прекращение иммиграции из стран с мусульманским населением, а не поддерживают такой запрет лишь 20% населения.

Такие выводы сделаны по результатам опроса общественного мнения в десяти европейских странах, проведенного британским исследовательским центром Chatham House.

В исследовании респондентам предлагалось выразить свое отношение к утверждению, что вся дальнейшая иммиграция из стран с преимущественно мусульманским населением должна прекратиться. В среднем с таким утверждением согласились 55% участников опроса, а не согласились лишь 20%. Четверть респондентов не высказали определенного мнения.

При этом в восьми из десяти стран за запрет иммиграции выступило большинство (от 71% в Польше до 53% в Германии), и лишь в Великобритании (47%) и Испании (41%) запрет поддержали менее половины респондентов. Доля несогласных с запретом превысила 20% только в Испании, Великобритании и Италии.

Особенно сильная оппозиция против миграции из мусульманских стран отмечается в Австрии, Польше, Венгрии, Франции и Бельгии. Все эти страны, за исключением Польши, в последние годы столкнулись с миграционным кризисом или терактами. В большинстве этих стран также укрепились позиции праворадикальных партий.

Неприязнь к миграции сильнее выражена среди пожилого, сельского, менее образованного и малообеспеченного населения. Напротив, городское население с более высоким уровнем образования и доходов больше расположено к мигрантам.

Как отмечают авторы опроса, его результаты совпадают с предыдущими исследованиями. Так, в опросе Pew, проведенном в десяти европейских странах в 2016 году, большинство населения было негативно настроено по отношению к мусульманам, которые живут в их странах. Кроме того, 59% считали, что прибытие беженцев усиливает угрозу терроризма.

Исследование Chatham House было проведено незадолго до того, как президент США Дональд Трамп издал указ о временном запрете на въезд в США для граждан из семи стран с мусульманским населением по соображениям национальной безопасности. Это постановление столкнулось с резкой критикой внутри США и осуждением со стороны ряда европейских политиков.

Андрей Крашевский
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