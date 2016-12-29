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Жертвами "Боярышника" в Иркутске стал 71 человек, зарегистрирована первая смерть от поддельной водки

В Иркутской области произошло массовое отравление "Боярышником". Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 08:02 Обновлено 09:10
Рубрика: За рубежом

От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске к настоящему времени погибли свыше 70 человек, более 30 человек остаются в больницах.

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека, сообщило в четверг, 22 декабря, агентство ТАСС.

По данным Минздрава региона, в бюро доставлен 31 человек, еще 40 человек скончались в больницах. В общей сложности от отравления пострадали 117 человек, из которых 36 человек находятся в больницах, пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

Ранее также сообщалось, что в Иркутске зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой.

 

"Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза", - сказала начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан.

В Иркутске и области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело, по подозрению задержаны 12 человек.

В городе продолжается изъятие из объектов торговли контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Также полиция совместно с надзорными органами изымает легальный алкоголь в торговых киосках и павильонах, которые не имеют лицензий на их продажу.

По последним данным правительства региона, 37 человек остаются в больницах из-за отравления суррогатным алкоголем.

Андрей Крашевский
Редактор

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