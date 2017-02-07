Глава МИД Эстонии обсудит с финским коллегой темы отношений с Россией, ситуацию на Украине и в Сирии
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во вторник находится с визитом в Хельсинки, где он встретится со своим финским коллегой Тимо Сойни, а также с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
В ходе встреч особое внимание будет уделено эстоно-финским отношениям, а также общеевропейской безопасности, передала служба новостей "Радио 4". Обсудят темы отношений с Россией, ситуация на Украине и положение в Сирии. Кроме того, также будут обсуждаться вопросы, касающиеся ЕС — в частности Брексит и предстоящее председательство Эстонии в Евросоюзе.
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