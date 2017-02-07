Глава МИД Эстонии обсудит с финским коллегой темы отношений с Россией, ситуацию на Украине и в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи. Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.

Завершился телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время беседы американский лидер сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета Washington Post.