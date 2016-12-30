После теракта камеры засняли Аниса Амри у мечети в Берлине

Анис Амри. Фото: AFP/Scanpix

Камеры наружного наблюдения засняли тунисца Аниса Амри, которого подозревают в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, во время посещения им берлинского района Моабит вскоре после атаки в понедельник, 19 декабря.

Как сообщил интернет-портал немецкой медиакомпании RBB, съемка проводилась возле мечети, которую, по данным компании, даже сами ее посетители называли местом, вокруг которого группировались сподвижники "Исламского государства" (ИГ) в германской столице, передает DW.com. Утром в четверг, 22 декабря, полиция провела в здании обыск. Как утверждают в следственных органах, работа молельного дома и действующего при нем религиозного объединения была уже давно запрещена.

Также медиакомпания RBB сообщила, что тунисец посещал Моабит и раньше: 14 и 15 декабря. Тогда его тоже зафиксировали камеры наблюдения. Анис Амри был завсегдатаем этого клуба салафитов при мечети под названием "Fussilet 33". По данным Берлинского ведомства по защите конституции, там встречались исламисты, преимущественно турки и кавказцы, изучали ислам, собирали деньги для совершения терактов в Сирии и агитировали за вооруженную борьбу на стороне террористической группировки "Исламское государство".