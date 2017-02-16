Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Палата общин (нижняя палата) британского парламента окончательно приняла акт о начале выхода страны из состава Евросоюза (брексите).

По данным газеты Financial Times, законопроект, наделяющий правительство страны правом начать переговоры о брексите, поддержали 494 депутата, 122 голосовали против.

К законопроекту, который правительство постаралось сделать как можно более коротким, было предложено множество поправок, но ни одна из них не была принята. Как отмечает "Актуальная камера", дебаты в парламенте были напряженными, и главные противники брексита — парламентарии от Шотландии — даже начали петь гимн Евросоюза, вызвав гневную реакцию премьер-министра Терезы Мэй.

Теперь законопроект поступит в Палату лордов, которая начнет его обсуждение 20 февраля. По словам аналитиков, законопроект имеет хорошие шансы на одобрение верхней палатой британского парламента до начала марта этого года. После этого руководство историческим процессом перейдет в руки премьер-министра Терезы Мэй.