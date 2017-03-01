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Верховный суд России отменил приговор осужденному за нарушение правил пикетирования Ильдару Дадину

Ильдар Дадин на митинге в 2014 году. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 11:28
Рубрика: За рубежом

Президиум Верховного суда России отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

"Президиум Верховного суда Российской Федерации постановил приговор отменить, производство по делу прекратить, Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - огласил решение судья, передает Русская служба "Би-би-си".

Согласно конституции, решение президиума Верховного суда вступает в законную силу немедленно и обжалованию не подлежит.

Ранее в суде представитель генпрокуратуры заявил, что Дадин должен быть освобожден. "Прошу уголовное дело в отношении Дадина отменить, его освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию", - заявил заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, аргументируя это тем, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу.

Защита Дадина, который в настоящий момент находится в исправительной колонии в Алтайском крае, пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Дадин был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

Дадин не признавал свою вину. Его адвокаты оспорили законность статьи в Конституционном суде. КС постановил, что приговор, вынесенный Дадину, подлежит пересмотру, хотя сама статья и не противоречит основному закону страны.

Дело Ильдара Дадина получило международную известность из-за скандала с пытками. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний России отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение. Срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.

Виктор Сольц
Редактор

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