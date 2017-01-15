В Иерусалиме грузовик наехал на группу военнослужащих: как минимум четверо погибших

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 15 пострадали в результате наезда грузовика на группу израильских военнослужащих в Иерусалиме.

Полиция Израиля сообщила в распространенном здесь коммюнике, что речь идет о теракте. "Полиция изучает информацию о террористе, совершившем наезд", - указала пресс-служба полиции. По ее данным, террорист нейтрализован, передает ТАСС.

По информации издания Jerusalem Post, среди погибших три женщины и один мужчина, всем им от 20 до 30 лет. Также сообщается о 15 пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, у остальных легкие ранения. Все они доставлены в ближайшие больницы.

Как сообщает пресс-служба полиции, грузовик Mercedes с израильскими номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса, передает Newsru.co.il.

По данным портала, за рулем грузовика находился араб, проживавший в Иерусалиме и имевший гражданство Израиля.