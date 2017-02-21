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Трамп: реальная новость в связи с отставкой Флинна — нелегальные утечки информации

Дональд Трамп. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 17:07
Рубрика: За рубежом

По мнению президента США Дональда Трампа, реальной новостью является не вынужденный уход в отставку его советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а огромное количество нелегальных утечек информации в Вашингтоне.

"Реальная новость здесь в том, почему происходит так много нелегальных утечек [информации] из Вашингтона? Продолжатся ли эти утечки, когда я буду разбираться с Северной Кореей и т. д.?", - написал Трамп во вторник, 14 феврале, в соцсети Twitter.

Белый дом заявил об отставке Флинна в ночь на вторник после нескольких недель слухов о неподобающих контактах советника президента по национальной безопасности с российским послом в Вашингтоне, которые имели место в декабре прошлого года до вступления в должность Дональда Трампа.

Отставного генерала обвинили в том, что он намекнул российскому послу на возможность отмены антироссийских санкций. Флинн сначала отрицал, что тема санкций всплывала в его контактах с российским дипломатом, но на прошлой неделе признал, что такое могло произойти, и он по неосторожности предоставил вице-президенту и другим лицам неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России.

Компрометирующую информацию на Флинна публиковали новостные издания со ссылкой на анонимные правительственные источники.

Андрей Крашевский
Редактор

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