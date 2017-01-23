Израильские военные застрелили бросавшего в них камни палестинского подростка

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Военнослужащие израильской армии застрелили на Западном берегу реки Иордан палестинского подростка, который бросал в них камни.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

17-летний палестинец получил как минимум три ранения в грудь во время столкновений к югу от Вифлеема. Его передали сотрудникам Международного движения Красного Полумесяца, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Кроме того, в ходе столкновения ранения получили еще четверо палестинцев, в том числе — одна женщина.