Водолазы МЧС обнаружили фрагменты разбившегося Ту-154

26 декабря продолжается операция по обнаружению жертв авиакатастрофы и обломков самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение 25 декабря над Черным морем. Фото: ТАСС/AFP/Reuters/Scanpix

Обломки самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего накануне катастрофу над Черным морем, обнаружены на дне примерно в одной миле от берега.

"Водолазы МЧС обнаружили в Черном море фрагменты самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении одной мили от берега по направлению от взлетной полосы", - сказал "Интерфаксу" в понедельник представитель отряда МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что найдены фрагменты самолета, а не фюзеляж.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета, которая глубоко погрузилась в ил.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

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