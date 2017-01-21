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ФОТО: правительство Польши приветствует американские войска

Cегодня 18:19
Рубрика: За рубежом

Премьер-министр и министр обороны Польши в субботу приветствовали американских солдат на своей территории, Россия назвала размещение американских военных в Польше угрозой своей безопасности.

Церемония в городе Жагань на западе Польши прошла спустя 23 года после того, как последний российский солдат покинул Польшу. Речь идет также об историческом моменте — впервые солдаты НАТО постоянно будут находиться в восточном крыле альянса.

Премьер-министр Польши Беата Шидло выступая перед польскими и американскими военными, сказала, что "это важный день для Польши для Европы, для нашей общей обороны".

"Мы ждали вас очень долго, в течение десятилетий", - сказал министр обороны Антонио Мацеревич.

Правительство организовало во многих районах страны мероприятия по приветствию американских солдат, прибывших из Форт Карсона из штата Колорадо.

Надежда Берсенёва
Редактор

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