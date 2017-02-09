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Суд обязал Facebook заплатить 500 млн долларов по иску о краже технологии

Фото: AP/Scanpix
Cегодня 09:12
Рубрика: За рубежом

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax 500 млн долларов. Компания намерена обжаловать решение.

Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift, передает Би-Би-Си.

Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

В Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца. "Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.

Истец требовал с Oculus 2 млрд долларов. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.

Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергал обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии.

Ирина Киреева
Редактор

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