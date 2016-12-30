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ВИДЕО: в Казани лихач на автомобиле въехал в терминал аэропорта

Казанский аэропорт. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 12:12
Рубрика: За рубежом

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 въехал в терминал аэропорта Казань, протаранив стеклянную стену здания. Инцидент произошел поздно вечером 21 декабря.

Водителя попытались остановить сотрудники ГИБДД, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту, передает Lenta.ru.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как лихач несколько раз таранил стеклянную стену, инспекторы и очевидцы пытались его остановить, но безуспешно. В итоге он все-таки оказался внутри, попав в зал получения багажа, и продолжил гонку.

В здании в тот момент находились люди. Они бросились врассыпную. За нарушителем продолжали бежать полицейские, но догнать его не могли. Преодолев весь терминал, вновь через стеклянную стену водитель выехал наружу. Остановился он, только врезавшись в столб со знаком "въезд запрещен". На летное поле, как сообщили в аэропорту, мужчине попасть не удалось. Выяснилось, что мужчина был пьян, сообщил 1tv.ru.

Как рассказал старший помощник прокурора Евгений Дикарев, сотрудники ГИБДД по Республике Татарстан пытались задержать автомобиль еще в городе Казани, но безуспешно. Водитель проехал около тридцати километров и достиг международного аэропорта "Казань". При задержании он пытался оказать сопротивление с применением предмета, похожего на нож. При остановке автомобиля и задержании водителя телесные повреждения получили сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль причинил многочисленные разрушения в аэропорту и повредил трубу водоснабжения, из-за чего терминал залило водой.

Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму около 10 млн рублей, на него составили более 10 административных протоколов.

Виновником оказался 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. Сейчас он является гендиректором и совладельцем частного детективного предприятия "Сова".

Нуртдинов задержан на 15 суток.

Ирина Киреева
Редактор

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