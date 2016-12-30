ВИДЕО: в Казани лихач на легковом автомобиле въехал в терминал аэропорта

Казанский аэропорт. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

Водителя попытались остановить сотрудники ГИБДД, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту, передает Lenta.ru.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как лихач несколько раз таранил стеклянную стену, инспекторы и очевидцы пытались его остановить, но безуспешно. В итоге он все-таки оказался внутри, попав в зал получения багажа, и продолжил гонку.

В здании в тот момент находилось достаточно много людей. Они бросились врассыпную. За нарушителем продолжали бежать полицейские, но догнать его не могли. Преодолев весь терминал, вновь через стеклянную стену водитель выехал наружу. Остановился он, только врезавшись в столб со знаком "въезд запрещен". На летное поле, как сообщили в аэропорту, мужчине попасть не удалось. Выяснилось, что мужчина был пьян, сообщил 1tv.ru.

Автомобиль причинил многочисленные разрушения и повредил трубу водоснабжения, из-за чего терминал залило водой.

Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму свыше 6 млн рублей, на него составили более 10 административных протоколов.

Виновником оказался 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. Сейчас он является гендиректором и совладельцем частного детективного предприятия "Сова".