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Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?

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Евгения Волохонская, ответственный редактор "АК+"
Cегодня 21:20
Рубрика: За рубежом

Почему жители бывшего ГДР сегодня склонны поддерживать партии националистического толка и как Восточная Германия относится к миграционной политике Ангелы Меркель? Искать ответы на эти вопросы съемочная группа "Актуальной камеры +" отправилась в Дрезден.

Берлин многонационален и полон контрастов. Один день у Бранденбургских ворот проходит митинг против иранского фундаментализма, организованный местной мусульманской общиной, а на следующий – на этом же месте играет старые немецкие песенки самый настоящий шарманщик. Туристы останавливаются, делают фото.

О Берлине говорят, что этот город всегда рад гостям. Люди разных национальностей, с разным цветом кожи – для жителей мегаполиса в этом нет ничего особенного.

Но все ли города Германии также гостеприимны? Опросы общественного мнения показывают, что на Востоке стремительно растут радикальные настроения. "Закройте ворота для беженцев, фрау!", "С нас хватит!" – расхожее мнение жителей бывшего ГДР.

"Мы с моим коллегой из эстонской "Актуальной камеры" отправляемся на восток, в Дрезден, чтобы своими глазами убедиться так ли сильно отличаются восток и запад. Благо, всего каких-то пару часов на поезде – не расстояние по немецки меркам", – рассказывает репортер "АК+" Евгения Волохонская.

Дрезден – главный город Саксонии, цитадель культуры и искусства. Однако в последнее время он приобрел реноме города, характерного своими антимигрантскими настроениями. Именно здесь праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) согласно опросам общественного мнения пользуется поддержкой 20% населения.

"Здесь нас встречает Торстен – университетский друг моего коллеги. У него сегодня свободный день, так как в Дрездене проходит забастовка учителей", – продолжает рассказ журналист.

Действительно ли Восток менее защищен в социальном плане и поэтому более радикален?

"Зарплаты на Востоке, даже сейчас, спустя почти 30 лет после воссоединения Германии, значительно ниже, чем на Западе. Учитель с моим опытом и моей квалификацией получает на Западе – в Баварии или Баден-Вюртенберге примерно в три раза больше", – отвечает учитель Торстен Шлегель.

Именно социальную незащищенность Восточной Германии и используют праворадикалы.

Дрезден бурлит. Люди не понимают, почему Германия должна заниматься беженцами. Здесь хватает своих проблем. Журналисты поговорили с людьми на улицах, и в основном позиция одна. "В Германии так много проблем с детской бедностью. Я ничего не имею против военных беженцев, но вы только посмотрите, кто сюда приезжает! То что происходит здесь в последние годы – это безумие", – сказала жительница Дрездена Марианн.

Еще одна капля в переполненную чашу терпения горожан – прямо напротив знаменитой церкви Фрауэнкирхе теперь возвышается скульптурная композиция.

"Церковь Богородицы, или Фрауэнкирхе, была полностью разрушена войсками союзников в 1945 году во время бомбардировок Дрездена, – рассказывает автор сюжета. – И вот в 72-ю годовщину бомбежек Дрездена прямо напротив Фрауэнкирхе возникла инсталляция из старых автобусов поставленных на попа. За баррикадами из таких автобусов скрываются сегодня жители Алеппо. Скульптурная композиция вызвала крайне противоречивую реакцию, а ее автор, художник сирийского происхождения Махмуд Халбуни сейчас находится в полиции, потому что получил сотни и сотни писем с угрозами".

Споры начинаются прямо на площади, между незнакомыми людьми. Одни уверены, что идея композиции, которую хочет передать художник, совершенно не имеет отношения к Дрездену: "Это не имеет отношения к нашей войне и нашему городу. И если задача подчеркнуть важность сохранения мира во всем мире, можно выбрать и другие мотивы".
Другие отвечают, что и не надо связывать это между собой, мол, здесь совсем иное значение.

И начинается перепалка:
"Это сюда не подходит. Совсем никак!"
"Почему нет? Сохранение мира, возведение мостов – все это символизирует собой Фрауэнкирхе".
"Да, но причем здесь автобусы?"
"Это призыв о помощи. Вы только посмотрите, сколько сюда принесли цветов".
"Помогать надо в Алеппо, а не перетаскивать такие вещи в сюда, в Германию. Там, на месте – в Алеппо – надо помогать, а не тащить этих беженцев сюда. Вот эти все, которые сюда едут, что им здесь нужно?"
"Что им здесь нужно?" (с иронией).
"Да, пусть возвращаются на родину".
"То есть, беженцев обратно в Алеппо и там им как-нибудь помочь?"
"Да, конечно!"
"Конечно. Все, с меня хватит, извините..."

На вопрос журналистов из Эстонии о том, какой Германии хотел бы для себя учитель родного языка Торстен Шлегель, тот ответил: "Благоразумия и понимания, что есть и другие люди, которые думают иначе. Мы должны это использовать как шанс узнать друг друга. Может то, о чем я говорю сейчас, звучит глупо. Возможно я утопист. Но я хочу благоразумия в дискуссиях друг с другом и достижения компромисса демократическими способами".

Ирина Киреева
Редактор

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