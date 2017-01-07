Более 20 человек погибли при двух терактах в Багдаде

Медицинские работники выносят тела погибших. Фото: Reuters/Scanpix

Свыше 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили мировые информагентства.

По данным Reuters, при взрывах погибли 25 человек, а агентство ТАСС со ссылкой на Associated Press сообщает как минимум о 28 погибших.

В иракской полиции сообщили, что бомбы взорвались на рынке в центре Багдада в районе Синак. Одно взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Ответственность за теракты взяло на себя ИГ, заявившее о том, что их целью были мусульмане-шииты, которых экстремистская группировка считает еретиками.

ИГ продолжает регулярно совершать теракты в Багдаде, несмотря на продолжающиеся уже более двух месяцев попытки выбить террористов из крупного города Мосул, захваченного ими в ходе наступления летом 2014 года. Операция по его освобождению началась в конце октября при участии иракской армии, а также шиитского и курдского ополчения. Возглавляемая США коалиция оказывает ей воздушную поддержку, а также задействует ограниченный контингент наземных сил. Предполагалось, что Мосул удастся освободить до конца года, но операция продвигается медленнее первоначальных планов.