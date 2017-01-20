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Брейвик о своем пятилетнем заключении: самый главный эффект этой изоляции – моя радикализация

Суд по жалобе Андерса Брейвика, 15 марта. Фото: AFP/Reuters/Scanpix
Cегодня 08:39
Рубрика: За рубежом

Отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик заявил, что пять лет тюремного заключения в одиночной камере сделали его взгляды еще более радикальными.

В ходе судебных слушаний по поводу условий своего содержания Брейвик сказал: "Изоляция на меня серьезно повлияла, и, пожалуй, самый главный эффект этой изоляции – моя радикализация", передает Би-Би-Си.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторвик отметил, что его подзащитный из-за условий содержания стал "ментально уязвимым".

Днем ранее с похожим заявлением в суде выступили прокуроры, которые считают, что в тюрьме Брейвик лишь укрепился в своих крайне правых взглядах. Так, придя на слушание, Брейвик продемонстрировал нацистское приветствие.

Прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что правительство должно быть готово к "немыслимым поступкам" со стороны Брейвика.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем застрелил 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения.

На суде Брейвик признался в совершенных преступлениях, но отказался раскаяться. Суд приговорил Брейвика к максимально возможному по норвежскому законодательству наказанию — 21 году тюрьмы. По мере истечения срока заключения Брейвика он может быть продлен.

С момента вынесения приговора в 2012 году его содержат в одиночном заключении. По словам арестанта, то, что он изолирован от других заключенных 22-23 часа в день является нарушением его прав.

В апреле 2016 года норвежский суд удовлетворил часть его иска, однако отклонил жалобу на то, что в результате ограничений его контактов с другими крайне правыми экстремистами нарушается право на уважение частной и семейной жизни и переписки.

Во вторник правительство Норвегии, которое также обязали выплатить судебные расходы Брейвика в размере 330 000 крон, начало процесс апелляции против этого решения суда.

Правительство утверждает, что условия содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключенных. В своем трехкамерном комплексе он может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, все это компенсирует одиночное содержание.

Решение апелляционной инстанции ожидается в феврале.

Ирина Киреева
Редактор

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