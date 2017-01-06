Трамп обсудит с американской разведкой обвинения против России

Дональд Трамп Фото: AFP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки после решения президента Барака Обамы ввести новые санкции против России в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании в США, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила Русская служба Би-би-си.

"В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить свежую информацию об этой ситуации", - говорится в заявлении Трампа.

При этом он добавил, что США нужно двигаться дальше и "заняться более важными делами".

Новые санкции против России

В четверг действующий президент Барак Обама объявил о выдворении из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в связи с кибератаками со стороны российских хакеров на серверы Демократической партии США во время избирательной кампании.

США также ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний, а американский минфин сообщил о закрытии дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке, которые принадлежат дипмиссиям России. По мнению американских властей, эти комплексы использовались в разведывательных целях. Новые ограничительные меры также приняты в отношении ФСБ России и военной разведки (ГРУ).

Обама пытается загнать Трампа в угол

Советник Трампа и бывшая глава его избирательного штаба Келлиэнн Конуэй в интервью CNN заявила, что администрация Обамы, вводя санкции, пытается "загнать в угол" избранного президента и ограничить его свободу действий по отношению к России.

"Все, что мы слышали во время выборов, было "Россия, Россия, Россия", - сказала Конуэй. По ее мнению, это "обвинения и инсинуация". Хакерские атаки вряд ли могли привести к проигрышу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, добавила она.

Накануне объявления нынешней администрации о новых мерах против России Трамп в беседе с журналистами призывал американских политиков "двигаться дальше", а не вводить санкции. Трамп ранее выражал сомнения в выводах американской разведки о том, что за атакой на компьютеры Демократической партии стоят именно российские хакеры.

Раскол среди республиканцев

Тем не менее, многие высокопоставленные республиканцы в конгрессе США поддержали введение санкций. Спикер палаты представителей Пол Райан, являющий лидером республиканцев в палате представителей, заявил, что санкции были приняты с опозданием. По его словам, "Россия постоянно стремится" к тому, чтобы подорвать интересы США.

По мнению некоторых аналитиков, позиция по отношению к России может привести к расколу среди республиканцев и в самой администрации Трампа после его вступления в должность.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва даст адекватный ответ на введение Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.

Посольство России в Вашингтоне позже заявило, что новые санкции "нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений". Посольство обещало, что санкции не останутся без ответа. "Обвинения, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, абсолютно беспочвенны", - подчеркнули в посольстве.

CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что российские власти уже распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, где учатся дети персонала посольств США, Великобритании и Канады. Также, по данным телеканала, сотрудники посольства США потеряют доступ к дому отдыха в Серебряном бору.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, введением новых санкций Обама официально признался в неудаче своей политики. "Люди, обитавшие восемь лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально", - написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее мнению, решение Обамы является итогом беспомощной внешней политики нынешнего президента США, а также унижает Америку и американский народ.

"Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже", - написала Захарова.