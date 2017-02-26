Трамп назвал себя поклонником НАТО, но потребовал от участников альянса платить по счетам
Президент США Дональд Трамп назвал себя поклонником НАТО, но потребовал от участников альянса выполнять финансовые обязательства.
Во время выступления в штате Флорида Трамп отметил, что американцы должны "преодолеть пропасть недоверия и выстроить открывающие новые возможности мосты сотрудничества", а также "игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений". "Мы участвуем в битвах, которые больше не идут нам на пользу, мы участвуем в битвах, в которых другие по отношению к нам ведут себя несправедливо", - добавил американский лидер, передает ТАСС.
В связи с этим он указал: "Я поклонник НАТО, но многие страны в НАТО, многие из государств, которых мы защищаем, очень богатые государства, не платят по счетам. Они должны нам помогать".
В среду новый министр обороны США Джеймс Мэттис официально предупредил своих партнеров по НАТО, что США могут сократить свой вклад в альянс, если европейские страны не начнут больше выделять на оборону.
В настоящий момент расходы на оборону США значительно превышают суммарные расходы всех остальных 27 государств альянса. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2016 году европейские страны блока увеличили свои военные расходы на 3,8%, это $10 млрд. По словам генсека, 5 из 28 стран НАТО достигли необходимого уровня расходов, две страны Балтии - Латвия и Литва - приближаются к этому результату, за ними идет Румыния. Между тем, по статистике МВФ, только четыре страны НАТО в 2016 году осуществляли военные расходы выше 2% ВВП - США, Великобритания, Греция и Эстония.
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