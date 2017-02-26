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Трамп назвал себя поклонником НАТО, но потребовал от участников альянса платить по счетам

Дональд Трамп. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:37
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп назвал себя поклонником НАТО, но потребовал от участников альянса выполнять финансовые обязательства.

Во время выступления в штате Флорида Трамп отметил, что американцы должны "преодолеть пропасть недоверия и выстроить открывающие новые возможности мосты сотрудничества", а также "игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений". "Мы участвуем в битвах, которые больше не идут нам на пользу, мы участвуем в битвах, в которых другие по отношению к нам ведут себя несправедливо", - добавил американский лидер, передает ТАСС.

В связи с этим он указал: "Я поклонник НАТО, но многие страны в НАТО, многие из государств, которых мы защищаем, очень богатые государства, не платят по счетам. Они должны нам помогать".

В среду новый министр обороны США Джеймс Мэттис официально предупредил своих партнеров по НАТО, что США могут сократить свой вклад в альянс, если европейские страны не начнут больше выделять на оборону.

В настоящий момент расходы на оборону США значительно превышают суммарные расходы всех остальных 27 государств альянса. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2016 году европейские страны блока увеличили свои военные расходы на 3,8%, это $10 млрд. По словам генсека, 5 из 28 стран НАТО достигли необходимого уровня расходов, две страны Балтии - Латвия и Литва - приближаются к этому результату, за ними идет Румыния. Между тем, по статистике МВФ, только четыре страны НАТО в 2016 году осуществляли военные расходы выше 2% ВВП - США, Великобритания, Греция и Эстония.

Надежда Берсенёва
Редактор

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