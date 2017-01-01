На Филиппины обрушился супертайфун: население эвакуируют

Эвакуация жителей. Фото: AFP/Scanpix

На восточное побережье Филиппин обрушился супертайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина".

Скорость ветра тайфуна достигает 235 километров в час, передает AFP.

В субботу вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества, отмечает Русская служба "Би-би-си".

Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу. Власти также предупреждают, что на побережье могут обрушиться двухметровые волны. Власти Манилы распорядились убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.

В 2013 году тайфун "Хаян" унес более 7 тысяч жизней на Филиппинах.