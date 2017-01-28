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Во многих городах мира проходят акции протеста против Трампа

Cегодня 19:13
Рубрика: За рубежом

Тысячи женщин вышли на улицы европейских городов на акции протеста против президента США Дональда Трампа и в поддержку запланированного "Марша женщин" в Вашингтоне, в котором ожидается участие сотен тысяч человек.

В Европе марши состоялись в субботу в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме, в них принимали участие от одной до нескольких тысяч человек, передает Reuters. Их участники несли плакаты, обвиняющие Трампа в нетерпимости, ненавистничестве и расизме.

Акции протеста также состоялись в Сиднее и Мельбурне в Австралии, в четырех городах Новой Зеландии, в Токио и Найроби.

Десятки тысяч человек вышли на так называемый женский марш в центре Лондона, сообщило ТАСС.

К ним также присоединились мэр британской столицы Садик Хан, британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман. Всего, по данным организаторов, в акции приняли участие около 80 тыс. человек.

Акции протеста прошли по всей Великобритании, в том числе в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Ланкастере, Лидсе, Ливерпуле и Манчестере, а также в ирландском Дублине.

21 января в Вашингтоне пройдет многотысячный "Марш женщин" в поддержку равноправия полов и преодоления раскола в американском обществе. Как ожидается, в марше могут принять участие порядка 400 тыс. чел.

Накануне и во время инаугурации Трампа протесты охватили сразу несколько городов в США. В Нью-Йорке в них приняли участие мэр города и популярные голливудские актеры, в том числе Алекс Болдуин и Роберт де Ниро. В Вашингтоне полиции пришлось применить перцовый спрей и арестовать несколько десятков человек, которые громили витрины и автомобили.

Андрей Крашевский
Редактор

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