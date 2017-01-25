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Рассекреченные документы ЦРУ: на Карла Вайно было совершено три покушения

Карл Вайно в 1980 году. Фото: upnorth.eu
Cегодня 20:44
Рубрика: За рубежом

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в среду опубликовало 775 000 рассекреченных документов о своей 50-тилетней деятельности, в которых речь идет в том числе и об Эстонии.

Общий объем опубликованных документов составляет 13 млн страниц, сообщила 18 января "Актуальная камера".

Документы относятся к периоду Холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов, в них отражены исследования НЛО и телепатических возможностей человека, а также события в советской Эстонии.

Помимо информации о трех попытках покушения на первого секретаря компартии ЭССР Карла Вайно, в отчетах разведчиков также упоминаются Эдгар Сависаар и Арнольд Рюйтель.

Андрей Крашевский
Редактор

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