С космодрома Байконур стартовала последняя ракета-носитель "Союз-У"

"Союз-У" на старте. Фото: ТАСС/Scanpix

С космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель "Союз-У". Запуск состоялся в 7:58 по восточноевропейскому времени.

Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-05". Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 февраля, на борту находятся почти 2,5 тонны груза: топливо, вода, еда, кислород и посылки для экипажа станции, передает "Медуза".

Пуск "Союз-У" с "Прогрессом" неоднократно переносился, источники в ракетно-космической отрасли связывали это с необходимостью расследования аварии, случившейся в декабре 2016 года. Тогда аналогичная ракета с "Прогрессом МС-04" были потеряны вскоре после старта. Причиной назвали производственный дефект в двигателе третьей ступени.

"Союз-У" — самая массовая из ракет, использовавшихся в мировой космонавтике. Всего с 1973 года было произведено 789 запусков, из которых только 22 признаны аварийными.

Предыдущий рекорд по количеству запусков на момент окончания эксплуатации принадлежит двухступенчатым ракетам легкого класса "Космос-3М" с 440 пусками.