Население Финляндии растет при падающей рождаемости
По предварительным данным, население Финляндии в период с января по ноябрь текущего года выросло примерно на 16 000 человек при падении рождаемости на 2400.
Основная причина роста населения – это миграция из-за рубежа, сообщила в пятницу, 23 декабря служба новостей финского телерадиовещания Yle.
Число иммигрантов на 16 000 превысило число эмигрантов.
Согласно предварительным данным Статистического центра, в Финляндии на данный момент проживает 5 503 347 человека.
За 11 месяцев этого года в Финляндии родились около 49 000 детей, что на 2400 меньше, чем год назад.
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