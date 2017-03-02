logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

На Украине похищен замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко"

Алексей Гончаренко в Москве в 2015 году. Источник: аккаунт Алексея Гончаренко в Facebook.
Cегодня 15:53 Обновлено 16:14
Рубрика: За рубежом

В четверг стало известно, что неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, но по словам прокурора Одесской области Олега Жученко депутат находится в безопасном месте и с ним все в порядке.

Соответствующую информацию в четверг, 23 февраля, распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и подтвердила агентству Интерфакс пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Верба не смогла сообщить какой-либо дополнительной информации и отметила, что вечером, возможно, по этому поводу состоится брифинг прокурора Одесской области Олега Жученко. Спустя некоторое время Жученко заявил, что с Гончаренко все в порядке, сообщило агентство ТАСС. "Он сейчас в безопасном месте", - заверил прокурор.

При этом корреспондент Интерфакс не смог связаться с Гончаренко по мобильному телефону, так как он отключен.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт пропажи в Одессе Гончаренко и добавили, что предпринимают все меры для его розыска. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что все силовые структуры Украины подключились к поиску депутата.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив призвали правоохранительные органы задействовать все необходимые меры в ситуации с похищением Гончаренко, в частности, создать специальный штаб.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 22.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Мстислав Русаков: Мы хотим из ОЛПЭ сделать партию для всех
 foto
"АК": полиция продолжает выявлять мошеннические схемы при закупке товаров у хуторян
 foto
Таави Аас: доменные имена Pealinn и "Столица" должны бы принадлежать городу

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров