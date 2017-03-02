На Украине похищен замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко"

Алексей Гончаренко в Москве в 2015 году. Источник: аккаунт Алексея Гончаренко в Facebook.

В четверг стало известно, что неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, но по словам прокурора Одесской области Олега Жученко депутат находится в безопасном месте и с ним все в порядке.

Соответствующую информацию в четверг, 23 февраля, распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и подтвердила агентству Интерфакс пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Верба не смогла сообщить какой-либо дополнительной информации и отметила, что вечером, возможно, по этому поводу состоится брифинг прокурора Одесской области Олега Жученко. Спустя некоторое время Жученко заявил, что с Гончаренко все в порядке, сообщило агентство ТАСС. "Он сейчас в безопасном месте", - заверил прокурор.

При этом корреспондент Интерфакс не смог связаться с Гончаренко по мобильному телефону, так как он отключен.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт пропажи в Одессе Гончаренко и добавили, что предпринимают все меры для его розыска. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что все силовые структуры Украины подключились к поиску депутата.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив призвали правоохранительные органы задействовать все необходимые меры в ситуации с похищением Гончаренко, в частности, создать специальный штаб.