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Замглаву парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" пытались похитить на Украине

Алексей Гончаренко. Фото: goncharenko.org
Cегодня 15:53 Обновлено 17:46
Рубрика: За рубежом

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, несколько человек совершили попытку похищения заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, но эту попытку удалось предотвратить.

Задержаны трое причастных к преступлению, в том числе и заказчик - депутат районного совета Одесской области. Сообщается, что они собирались облить лицо Гончаренко кислотой и избить его молотком, сообщило в четверг агентство ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, с Гончаренко все в порядке. "Он сейчас в безопасном месте и будет давать показания в качестве пострадавшего", - заверил Жученко.

Прокурор пояснил, что правоохранительным органам удалось предотвратить похищение депутата. По его словам, потенциальные похитители намеревались облить лицо Гончаренко кислотой и нанести ему удары молотком.

Сейчас задержаны трое причастных к преступлению, в том числе и заказчик - депутат районного совета Одесской области по фамилии Кушнарев. Причиной для похищения и избиения депутата, по мнению следствия, является "ненависть к украинскому народу" со стороны задержанных.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация о похищении Гончаренко, которую распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и которая была позднее подтверждена в Службе безопасности Украины и генеральной прокуратуре страны.

Алексей Гончаренко в прошлом состоял в Партии регионов, возглавлял Одесский областной совет, является сыном бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Недавно Гончаренко оказался в центре скандала из-за инцидента около посольстве ФРГ в Киеве. Так, в начале февраля он написал "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, который находится у здания посольства, в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля. Дипломат усомнился в правомерности заявлений немецкого дипломата о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях.

Андрей Крашевский
Редактор

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