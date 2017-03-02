Замглаву парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" пытались похитить на Украине
По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, несколько человек совершили попытку похищения заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, но эту попытку удалось предотвратить.
Задержаны трое причастных к преступлению, в том числе и заказчик - депутат районного совета Одесской области. Сообщается, что они собирались облить лицо Гончаренко кислотой и избить его молотком, сообщило в четверг агентство ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, с Гончаренко все в порядке. "Он сейчас в безопасном месте и будет давать показания в качестве пострадавшего", - заверил Жученко.
Прокурор пояснил, что правоохранительным органам удалось предотвратить похищение депутата. По его словам, потенциальные похитители намеревались облить лицо Гончаренко кислотой и нанести ему удары молотком.
Сейчас задержаны трое причастных к преступлению, в том числе и заказчик - депутат районного совета Одесской области по фамилии Кушнарев. Причиной для похищения и избиения депутата, по мнению следствия, является "ненависть к украинскому народу" со стороны задержанных.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация о похищении Гончаренко, которую распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и которая была позднее подтверждена в Службе безопасности Украины и генеральной прокуратуре страны.
Алексей Гончаренко в прошлом состоял в Партии регионов, возглавлял Одесский областной совет, является сыном бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Недавно Гончаренко оказался в центре скандала из-за инцидента около посольстве ФРГ в Киеве. Так, в начале февраля он написал "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, который находится у здания посольства, в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля. Дипломат усомнился в правомерности заявлений немецкого дипломата о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях.
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