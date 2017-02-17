Страны Юго-Восточной Европы договорились о совместной защите границ от новой волны мигрантов

Беженцы. Фото: SIPA/Scanpix

16 стран восточной стороны Евросоюза – от Польши на севере до Греции на юге – договорились о совместной защите своих границ на случай новой миграционной волны. Она может хлынуть, если Турция снова станет пропускать через свою территорию беженцев. Брюссель выступает против таких мер и настаивает на распределении беженцев по системе квот.

Министры обороны и внутренних дел 16 стран ЕС обещали подготовить план военного и гражданского сотрудничества к концу апреля.

Хозяин встречи, австрийский министр обороны, призвал не полагаться на такие третьи страны, как Турция: "Нет сомнений, что европейское решение – это всегда лучшее решение, – сказал Ханс-Петер Доскоцил. – Мы не будем ждать и выполним наш план действий в согласованные сроки", сообщает euronews.

Так называемый "балканский" маршрут мигрантов из Греции в сторону Германии и Скандинавии удалось перекрыть год назад во многом благодаря сделке с Турцией. Но её отношения с Евросоюзом с тех пор стали хуже. Некоторые страны ЕС сами усиливают охрану своих рубежей. Например, Венгрия возвела почти непроходимые заграждения. Были случаи и активной защиты границ.

Брюссель выступает против таких односторонних мер и за распределение беженцев по системе квот.