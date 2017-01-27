Сегодня Дональд Трамп вступит в должность президента США

Инаугурация 45-го президента США республиканца Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса состоится в пятницу, 20 января, в Вашингтоне. Они принесут присягу на верность Конституции и стране.

Церемония начнется в 11:30 по местному времени (18:30 по времени Эстонии), сообщило агентство ТАСС.

По традиции новый американский лидер перед вступлением в должность прибудет с визитом вежливости в Белый дом. Планируется, что Дональда Трампа будет сопровождать его супруга Меланья. Как ожидается, их у парадного входа — под сводами так называемого Северного портика — встретит уходящий глава администрации США демократ Барак Обама. В президентскую резиденцию на Пенсильвания-авеню, 1600 также подъедут Пенс с женой Карен и руководители совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса по проведению инаугурационных торжеств.

Уходящий глава государства напишет благодарственные письма сотрудникам аппарата Белого дома и оставит в Овальном кабинете записку с напутствием новому лидеру. Собравшиеся в Белом доме в течение недолгого времени пообщаются, а затем президентский кортеж отправится из Белого дома на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, где начнется церемония инаугурации.

Вступление Трампа и Пенса в должность пройдет на фоне раскола в американском обществе, который после подведения итогов ноябрьских выборов, судя по всему, только углубился. Обнародованные в среду результаты опроса, проведенного по заказу информационного агентства Associated Press, свидетельствуют о том, что, по мнению большинства граждан США (56%), страна движется в неверном направлении. С ними не согласны 42% соотечественников.

Новое социологическое исследование также выявило, что для 86% американцев приоритетными ввиду смены власти в Вашингтоне являются вопросы внутренней политики (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды, межрасовая напряженность). Внешнеполитические проблемы, как выяснилось, важны для 56% респондентов. В их число входят в первую очередь иммиграция и борьба с терроризмом.

Кто приглашен

К инаугурации Трампа на западных ступенях Капитолия смонтирована специальная платформа. Площадь этой конструкции составляет 929 кв. метров — столько же, как и во время инаугурации Джорджа Буша-младшего 20 января 2005 года. На платформе разместятся участники церемонии и более 1600 гостей: покидающие свои посты Обама и вице-президент Джозеф Байден с семьями, Трамп и Пенс с домочадцами, спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан и другие законодатели, прежние министры и кандидаты на эти посты в новой администрации, члены Верховного суда, Комитета начальников штабов, губернаторы штатов.

Кроме того, традиционно на церемонии присутствуют бывшие руководители государства. Одним из первых свое участие подтвердил экс-президент США Джимми Картер. Позже это сделали Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на выборах 8 ноября прошлого года. Джордж Буш-старший не сможет приехать на церемонию по состоянию здоровья.

Отдельные места на платформе предусмотрены для послов зарубежных государств. Обычно инаугурацию нового американского президента не посещают иностранные гости высокого ранга. Эстонию на церемонии будет представлять председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

Клятва и речь

Вступление Трампа и Пенса в должность произойдет в полдень (19:00 по времени Эстонии).

Первым присягу принесет Пенс. После этого председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге следующего президента. Согласно Второй статье Конституции, Трамп произнесет следующие слова: "Я торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". К этому, как правило, президенты добавляют: "И да поможет мне Бог".

По традиции, установленной еще Джорджем Вашингтоном на первой церемонии инаугурации в Нью-Йорке 30 апреля 1789 года, глава государства приносит клятву на Библии, хотя ни в каких правилах этот момент не прописан. Обама на своей инаугурации в 2013 году клал руку на Библию президента Авраама Линкольна. Трамп решил использовать сразу две Библии — линкольновскую и свою семейную, полученную еще в 9-летнем возрасте в подарок от матери.

Пенс будет приведен к присяге членом Верховного суда Кларенсом Томасом. Ему предстоит клясться на Библии, принадлежавшей семье Рональда Рейгана, которого американцы причисляют к когорте своих великих президентов.

Как только глава государства даст клятву, оркестр Корпуса морской пехоты США сыграет президентский гимн Hail to the Chief ("Слава командующему"). Одновременно с этим прогремит залп из 21 орудия.

За присягой следует другой обязательный элемент церемонии — речь президента, в которой он изложит основные направления своей политики. Специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли в интервью телеканалу CNN сообщил, что Трамп сам пишет свою инаугурационную речь. "По словам Трампа, он хочет, чтобы его речь была короткой, - сказал историк. - Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".

Завершается церемония исполнением государственного гимна США The Star-Spangled Banner ("Знамя, усыпанное звездами"). На этот раз чести сделать это удостоится 16-летняя американская сопрано Джеки Иванко.

Скромный парад и инаугурационные балы

По завершении церемонии вступившие в должность президент и вице-президент войдут в здание Капитолия, где совместный комитет по инаугурационным церемониям даст торжественный обед в их честь. По свидетельству комитета, в меню обеда войдут в качестве закусок омары из штата Мэн и креветки из Мексиканского залива, как основное блюдо — бифштекс с шоколадно-можжевеловым соусом, а на десерт — шоколадное суфле и вишнево-ванильное мороженое. По сведениям американской печати, Трамп не употребляет алкоголь, однако на банкете, конечно же, не обойдется без вин из штата Калифорния (красного, белого и игристого).

Кроме того, на обеде Трампу и Пенсу вручат в качестве памятных подарков хрустальные чаши, изготовленные американской компанией Lenox. На сосуде, который преподнесут Трампу, изображены Белый дом и Мемориал президента Томаса Джефферсона. А Пенс получит такую же чашу, украшенную изображениями Капитолия и Мемориала Линкольна.

После банкета Трамп и Пенс возглавят торжественную процессию по Пенсильвания-авеню от здания Конгресса до Белого дома. Как утверждают представители инаугурационного комитета, на этот раз парад по времени будет короче, поскольку Трамп хочет как можно скорее приступить к работе. В 2013 году он продолжался около трех часов. В команде нового президента рассчитывают, что шествие продлится примерно полтора часа. Всего в параде примут участие 8 тыс. человек и 40 организаций. Музыкальное сопровождение будут обеспечивать сразу семь школьных марширующих оркестров.

Завершится день инаугурации, как заведено, вашингтонскими балами. Их число разнилось год от года: в 1949 году при Гарри Трумэне был один бал, при Дуайте Эйзенхауре — два, при Билле Клинтоне количество балов выросло до 14, а при Бараке Обаме — сократилось до 10, а затем до двух при его инаугурации на второй срок.

У Трампа запланированы три приуроченных к инаугурации бала. Из них два — для широкого состава участников, они пройдут в крупнейшем центре для проведения выставок и конференций Вашингтона. Там же проходили балы и в 2013 году.

Третий бал, на котором побывает Трамп, будет дан в честь Вооруженных сил страны. В качестве площадки выбрано здание Национального строительного музея.

Безопасность превыше всего

В оргкомитете по проведению инаугурации рассчитывают побить рекорд по числу людей, которые придут на центральный бульвар Вашингтона, протянувшийся от Капитолиийского холма до Белого дома и дальше до мемориала Линкольна, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. При вступлении в должность Обамы в 2009 году туда пришли 1,8 млн человек. Однако в этом году сторонники Трампа ожидают, что на церемонию соберутся до 3 миллионов. Правоохранительные ведомства и службы, отвечающие за безопасность инаугурационных мероприятий, придерживаются куда более скромных оценок, полагая, что в центре Вашингтона соберутся от 800 тыс. до 900 тыс. человек.

Столичные власти сообщили, что для обеспечения порядка в ходе инаугурации будут дополнительно мобилизованы 3 тыс. полицейских. Кроме того, в город прибудут 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США.

В целом, сложно назвать службу, которая не будет привлечена к обеспечению безопасности в день присяги Трампа. У властей есть причины для беспокойства. Помимо сохраняющейся террористической угрозы, власти опасаются действий активистов общественного объединения DisruptJ20, заявивших о намерении сорвать церемонию инаугурации. По словам его представителя Дэвида Торнстона, они собираются 20 января парализовать работу 12 КПП, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню.

Во сколько обойдется инаугурация

По оценкам газеты The Washington Post, затраты на проведение инаугурационных мероприятий могут составить от 175 млн до 200 млн долларов, что не сильно превышает расходы прошлых лет. Покрываются они отчасти за счет средств, вырученных от продажи сувениров и билетов на балы и обеды, отчислений корпораций и политических организаций, пожертвований частных лиц.

Инаугурационный комитет ранее объявил, что определенное количество билетов на трибуны на Капитолийском холме и Пенсильвания-авеню, а также на балы поступит в продажу. Но большая их часть будет распределена между спонсорами.

Есть и другой проверенный способ покрыть расходы — продажа сувенирной продукции. В этом месяце совместная предвыборная организация Трампа и республиканцев выпустила кепки, значки и майки с фирменной символикой и цифрой 45 (Трамп будет 45-м президентом США). Стоимость таких сувениров варьируется от 10 до 60 долларов.

Тем не менее, часть расходов все же ляжет на плечи налогоплательщиков. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер уже потребовала от федеральных властей возместить городу средства, потраченные на обеспечение безопасности. Их общая сумма составляет 30 млн долларов, однако правительство пока готово выделить лишь 19 млн.