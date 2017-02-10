Миксер обсудит в Швеции будущее председательство Эстонии в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Фото: AFP/Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в пятницу находится с официальным визитом в Стокгольме.

В столице Швеции Миксер намерен встретиться со своей шведской коллегой Маргот Вальстрём, а также с министром по делам Евросоюза и торговли Швеции Анн Линде, сообщила в пятницу, 3 февраля, служба новостей "Радио 4".

Как ожидается, в ходе встречи министры обсудят эстонско-шведские отношения, затронут тему безопасности, а также вопросы, связанные с Европейским союзом и будущим председательством Эстонии в ЕС.