В Афинах совершено вооруженное нападение на полицейский спецназ

Иллюстративный снимок. Фото: Reuters/Scanpix

В результате один сотрудник органов правопорядка получил ранение, передает во вторник, 10 января, Lenta.ru со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Нападавший с близкого расстояния три раза выстрелил в автобус полицейского спецназа, заступившего на дежурство. Инцидент произошел в 06:18 по восточноевропейскому времени.

Сообщается, что две пули попали в лобовое стекло, еще одна — в стену здания. Полицейский был ранен осколками в живот и бедро. Его доставили в больницу.

По информации агентства, злоумышленник скрылся в районе Экзархия, где расположены многие анархистские организации. Полиция разыскивает стрелявшего. В настоящее время выясняется, действовал ли он в одиночку или же у него были сообщники.

Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) является партией левоцентристского толка. Основанная в 1974 году, она неоднократно становилась правящей. Однако в последние годы партия утратила популярность. На последних выборах 25 января 2015 года ПАСОК получила 4,68 процента голосов.