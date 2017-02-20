В результате ДТП с туристическим автобусом на Тайване погибли как минимум 32 человека

На месте происшествия. Фото: AFP/Scanpix

Авария произошла при съезде со скоростного шоссе в районе Наньган города Тайбэй, передает ТАСС со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня.

Автобус пробил ограждение и перевернулся; в салоне в момент инцидента находились 45 человек, включая водителя и гида. К настоящему времени, проинформировала местная полиция, подтверждена гибель 32 человек, остальные находятся в больнице с тяжелыми травмами. По данным агентства, в салоне автобуса иностранных граждан не было.

На месте аварии продолжаются спасательные работы. О причинах ДТП информации не поступало.