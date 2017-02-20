В результате ДТП с туристическим автобусом на Тайване погибли как минимум 32 человека
Жертвами катастрофы туристического автобуса на Тайване стали 32 человека.
Авария произошла при съезде со скоростного шоссе в районе Наньган города Тайбэй, передает ТАСС со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня.
Автобус пробил ограждение и перевернулся; в салоне в момент инцидента находились 45 человек, включая водителя и гида. К настоящему времени, проинформировала местная полиция, подтверждена гибель 32 человек, остальные находятся в больнице с тяжелыми травмами. По данным агентства, в салоне автобуса иностранных граждан не было.
На месте аварии продолжаются спасательные работы. О причинах ДТП информации не поступало.
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