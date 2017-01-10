Китай запустил прямые грузовые железнодорожные перевозки в Британию

Лондон будет 15-й европейской столицей, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая. Фото: Postimees/Scanpix

Этот вид доставки грузов, по мнению китайских властей, должен стать средним звеном между дешевой, но медленной доставкой морскими путями и быстрыми, но дорогими авиационными.

Из города Иу на востоке Китая отправился первый состав, который везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары, передает Русская служба Би-би-си.

Ожидается, что за 18 дней поезд преодолеет расстояние в 12 тыс. километров и прибудет в лондонский район Баркинг.

По пути следования состав пересечет территории Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках многомиллиардного государственного проекта "Новый шелковый путь".

Великобритания стала уже 18-й европейской страной, с которой КНР установил прямое железнодорожное сообщение.

А Лондон будет 15-й европейской столицей, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.

Приоритет - железным дорогам

В рамках стратегии экономического развития правительство Си Цзиньпина сделало ставку на железные дороги. Этот вид доставки грузов, по мнению китайских властей, должен стать средним звеном между дешевой, но медленной доставкой морскими путями и быстрыми, но дорогими авиационными.

К июню 2016 года из Китая в Европу пришел 1881 состав, при этом грузопоток осуществляется и в обратном направлении. Из Европы в Китай ушли 502 грузовых поезда, из Германии они везли мясные продукты, из Франции - вина, а из России - древесину.

Как утверждают в "Китайской железнодорожной корпорации", новый маршрут укрепит связи между Китаем и Западной Европой и улучшит китайско-британские торговые отношения.

В 2015 году объем китайского экспорта составил 2,27 трлн долларов, сократившись с 2,34 трлн в 2014 году, а экономический рост за тот же период стал самым низким за последние 25 лет.

Не удивительно, что китайские власти возлагают большие надежды на проект "Нового шелкового пути", призванный способствовать товарообороту и экономическому росту.