logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Трамп получил письмо от Путина: у российского президента очень правильные мысли

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters/TASS/Scanpix
Bчера 18:48 Обновлено 19:07
Рубрика: За рубежом

Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о полученном от президента России Владимира Путина письме с рождественскими поздравлениями, в котором также указывается на важность хороших двусторонних отношений между Россией и США и выражается надежда на вывод этих отношений на качественно новый уровень.

"Очень хорошее письмо от Владимира Путина; его мысли очень правильные. Я надеюсь, что обе стороны смогут соответствовать этим мыслям, и нам не придется пойти по другому пути", - цитирует заявление Трампа издание The Hill в пятницу, 23 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин действительно отправил письмо Трампу, передает ТАСС.

"Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", - сказал Песков.

Команда Дональда Трампа также опубликовала текст письма российского президента, в котором подчеркивается необходимость налаживания двусторонних отношений.

"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми наши страны столкнулись в последние годы, показывают, что отношения между Россией и США остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира", - говорится в письме, в котором также выражается надежда на качественное улучшение этих отношений после вступления Трампа в должность президента США.

"Я надеюсь, что после того, как Вы вступите в должность Президента Соединенных Штатов Америки, мы сможем — действуя конструктивно и прагматично — предпринять реальные шаги для восстановления рамок двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вывести уровень нашего взаимодействия на международной арене на качественно новый уровень", - добавил Путин.

Ранее американские разведслужбы публично обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. Согласно секретной оценке ЦРУ, вмешательство Кремля якобы помогло Трампу одержать победу на выборах над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как представители России, так и сам Дональд Трамп отвергли эти оценки. По мнению Трампа, обвинения в адрес России не доказаны. На ежегодной пресс-конференции в пятницу Путин указал на то, что Демократическая партия пытается найти внешнего виновника своего поражения, так как не желает признавать собственные ошибки в работе с избирателями.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"АК": Почта работала в усиленном режиме, сортируя открытки и подарки
 foto
Спасатели и медики просят соблюдать особую осторожность во время праздников
 foto
В волости Раэ развернулось строительство нового тюремного комплекса

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией