Трамп получил письмо от Путина: у российского президента очень правильные мысли

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters/TASS/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о полученном от президента России Владимира Путина письме с рождественскими поздравлениями, в котором также указывается на важность хороших двусторонних отношений между Россией и США и выражается надежда на вывод этих отношений на качественно новый уровень.

"Очень хорошее письмо от Владимира Путина; его мысли очень правильные. Я надеюсь, что обе стороны смогут соответствовать этим мыслям, и нам не придется пойти по другому пути", - цитирует заявление Трампа издание The Hill в пятницу, 23 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин действительно отправил письмо Трампу, передает ТАСС.

"Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", - сказал Песков.

Команда Дональда Трампа также опубликовала текст письма российского президента, в котором подчеркивается необходимость налаживания двусторонних отношений.

"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми наши страны столкнулись в последние годы, показывают, что отношения между Россией и США остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира", - говорится в письме, в котором также выражается надежда на качественное улучшение этих отношений после вступления Трампа в должность президента США.

"Я надеюсь, что после того, как Вы вступите в должность Президента Соединенных Штатов Америки, мы сможем — действуя конструктивно и прагматично — предпринять реальные шаги для восстановления рамок двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вывести уровень нашего взаимодействия на международной арене на качественно новый уровень", - добавил Путин.

Ранее американские разведслужбы публично обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. Согласно секретной оценке ЦРУ, вмешательство Кремля якобы помогло Трампу одержать победу на выборах над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как представители России, так и сам Дональд Трамп отвергли эти оценки. По мнению Трампа, обвинения в адрес России не доказаны. На ежегодной пресс-конференции в пятницу Путин указал на то, что Демократическая партия пытается найти внешнего виновника своего поражения, так как не желает признавать собственные ошибки в работе с избирателями.