Эстонию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол Ээрик Мармей

Посол Эстонии в США Ээрик Мармей. Фото: ERR

На церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа Эстонию будет представлять посол Эстонии в США Ээрик Мармей.

Как сообщила сотрудник отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Марианн Судаков, от Эстонии 20 января в церемонии вступления в должность Дональда Трампа примет участие Ээрик Мармей, передает новостной портал ERR.

Отвечая на вопрос, общался ли какой-либо представитель Эстонии с членами администрации Трампа, Судаков сказала, что происходящая в настоящее время смена власти означает для чиновников, занимающихся внешними связями, и посольства Эстонии в Вашингтоне более активную деятельность, чем обычно.

"Смена власти продолжается. Многие из озвученных новым руководством имен нам знакомы. Происходит активное общение с Конгрессом, мозговыми центрами и учреждениями, а также проходят запланированные политические и рабочие визиты", - пояснила она.

Судаков добавила, что Эстония и США связывают долгосрочные союзнические отношения по НАТО и это сотрудничество будет продолжаться и после инаугурации нового президента.

8 ноября в США состоялись выборы президента. По итогам голосования победу одержал республиканец Дональд Трамп, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов, а 19 декабря коллегия выборщиков подтвердила это решение.