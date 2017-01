ФОТО и ВИДЕО: похолодание резко ухудшило ситуацию в лагерях для беженцев

Температура воздуха в начале января в Венгрии и Сербии по ночам опускается до минус 20 градусов, при этом около 2000 беженцев и мигрантов оказались в тяжелых условиях в Белграде, в транзитных зонах на сербской границе, а также в палаточном лагере в Венгрии, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.

Беженцам на греческих островах в Средиземном море приходится еще тяжелее, так как их палатки засыпало снегом.

Видео, снятое в палаточном лагере на острове Лесбос в Греции.

Snow weighs down on the tents in Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos. Video courtesy Philippa Kempson pic.twitter.com/XWZqVx9X8G