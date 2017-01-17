Эстония полагает, что Сербия присоединится к антироссийским санкциям

Флаг Сербии. Фото: AFP/Scanpix

Эстония полагает, что ведущая переговоры о вступлении в ЕС Сербия уважает ценности Европейского союза и присоединится к антироссийским санкциям.

Об этом во вторник, 10 января, сообщил агентству BNS представитель МИД Эстонии Стен Юур.

По его словам, Эстония поддерживает расширение ЕС и продвижение стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз по мере выполнения необходимых для этого условий. Главное значение в этом процессе придается успешным шагам в сфере правового государства, основных прав, демократических институтов, открытого администрирования и конкурентоспособной экономики.

При этом не менее важное значение имеет готовность страны-кандидата проводить единую внешнюю политику ЕС, что означает и поддержку введенных против России санкций. "Так же важно уважать ценности ЕС, проводить линию ЕС в единой внешней политике и политике безопасности, в том числе и относительно санкций", - сказал Юур.

В понедельник министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в интервью изданию Danas, что страны Балтии тормозят процесс вступления Сербии в ЕС, отказываясь открывать рассмотрение главы переговорного процесса, касающейся внешней политики и безопасности. Дачич добавил, что Сербия отказалась от идеи открыть дипломатические представительства в Эстонии, Латвии и Литве.

В прошлом году Европейская комиссия, обсуждавшая прогресс Сербии на пути присоединения к ЕС, установила, что государство прилагает усилия к выравниванию позиций относительно единой внешней политики и политики безопасности ЕС. В докладе говорится, что Сербия сделала значительные шаги вперед в решениях по декларациям и решениям ЕС.

Правительство Эстонии выступает за политику расширения ЕС и считает, что страна-кандидат должна приводить свои позиции в соответствие с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС и достигать по ним 100%-ного совпадения к моменту присоединения к ЕС.

На сегодняшний день переговоры по вступлению Сербии в ЕС включают в себя обсуждение шести глав. Первые две главы в переговорном процессе о вступлении Сербии в ЕС были открыты в декабре 2015. Еще две были открыты летом этого года и еще две — в декабре 2016 года.