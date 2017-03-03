В Финляндии резко возросло число краж банковских карт

Иллюстративная фотография. Фото: Мерилин Пярли/ERR

В прошлом году в Финляндии произошло более 15 000 мошенничеств с банковскими картами. По сравнению с предыдущими годами число случаев выросло почти на 40%.

Воры заинтересованы как в краже личных данных, так и денег. Финская полиция хочет установить на банковские карточки ограничения, сколько денег можно использовать в течение дня, передает ERR Uudised со ссылкой на Yle.

По словам представителя полиции Хельсинки, воры действуют в основном несколькими способами: у жертвы крадут кошелек или кредитную карту, а после этого на основании полученных данных совершают покупки в интернет-магазинах или переводят деньги.

Другой тип случаев происходит в ресторане или кафе, когда копируют пин-код жертвы и забирают карту. После этого с карточки снимают столько денег, сколько возможно. Такие случаи происходят в основном при поездках за границу.

Участились также случаи мошенничества с признаком пользователя в интернет-банке. Например, по телефону представляются полицейским или сотрудником банка и просят коды от интернет-банка. В основном жертвами таких мошенничеств становятся пожилые люди.