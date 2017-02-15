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МИД Украины выразил протест послу ФРГ из-за заявления о выборах в Донбассе

Здание МИД Украины в Киеве. RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 11:00
Рубрика: За рубежом

Министерство иностранных дел Украины выразило протест послу ФРГ в Киеве Эрнсту Райхелю за его слова о ситуации в Донбассе и условиях для проведения там местных выборов.

Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Во время встречи немецкому дипломату было указано о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве добавили, что в разговоре послу вновь была озвучена официальная позиция Киева о присутствии в Донбассе российских войск и возможности проведения выборов только после их вывода.

"При этом на Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленных на возвращение мира в Донбасс", - подчеркивается в сообщении.

Поводом для демарша в случае с Райхелем стали его слова в интервью агентству "РБК - Украина". Он, в частности, поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. "Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - сказал он.

Слова Райхеля вызвали резко негативную реакцию на Украине, передает УНИАН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила возмущение заявлением немецкого посла и потребовала от него опровержения, а глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что выборы в Донбассе в таком формате были бы фарсом.

Сам Райхель впоследствии пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе. В МИД ФРГ отметили, что в основе решения конфликта на востоке Украине лежат Минские договоренности.

Россия неоднократно заявляла об отсутствии российских войск в Донбассе.

Андрей Крашевский
Редактор

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